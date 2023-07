Tumore al seno per la ballerina di "Ballando con le stelle UK". Come sta: «Avanza, dopo il nodulo hanno trovato altri problemi»

di Redazione web

Una delle star più famose dell'edizione inglese di "Ballando con le stelle", Amy Dowden, è stata costretta a rallentare i ritmi della sua vita a causa della diagnosi devastante che ha ricevuto qualche mese fa. Dopo aver sentito un nodulo sospetto al seno, Amy ha deciso di fare un controllo per essere sicura che andasse tutto bene. Purtroppo non è stato così: tumore al seno a soli 32 anni. La giovane ballerina ha intrapreso immediatamente le cure necessarie per poter tornare a stare bene il prima possibile, tenendo aggiornati sempre i suoi follower su Instagram che si sono preoccupati molto per le sue condizionoi di salute.

Putroppo non ci sono buone notizie, andiamo a vedere che cosa ha dichiarato Amy.

Ballando con le Stelle, star dell'edizione inglese scopre un tumore a 32 anni: «Non pensi mai che succederà a te»

Le condizioni di salute della ballerina

Amy Dowden ha raccontato ai suoi fan, tramite una diretta su Instagram come sta e le sue condizioni di salute.

«Inizialmente mi sono sottoposta a una mastectomia parziale, radioterapia e trattamento ormonale. Ma poi, dopo la mia risonanza magnetica, sfortunatamente, hanno trovato ancora più tumori. Non era quello che ci aspettavamo. L'oncologo ha detto che con la chemio ho ottime possibilità di guarigione», ha raccontato a cuore aperto la giovane ballerina.

«Ero davvero spaventata e non volevo fare la chemio, ma poi ho pensato alla mia vita e all'essenziale per me, cioè la danza - ha continuato Amy-. Allora mi sono detta: puoi togliermi il seno ma non puoi togliermi la danza».

Il suo futuro in "Ballando con le stelle UK" verrà rivalutato, alla luce dei nuovi tristi sviluppi, ma la ballerina ha voluto ringraziare la produzione televisiva e tutti coloro che lavorano al progetto per esserle stati vicini in questi momenti così delicati.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Luglio 2023, 13:08

