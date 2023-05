Ballando con le Stelle, star dell'edizione inglese scopre un tumore a 32 anni: «Non pensi mai che succederà a te»

di Redazione web

Any Dowden, star di Strictly Come Dancing (l'edizione inglese di Ballando con le Stelle), ha scoperto di avere un tumore al seno a soli 32 anni. La giovane ha ricevuto la diagnosi choc la scorsa settimana e ha già fatto sapere che non potrà prendere parte alla prossima stagione del programma, seguitissimo anche nel Regno Unito e in onda sulla BBC.

Le parole di Amy Dowden

«Ho delle notizie che non è facile condividere - ha scritto in un doloroso post sui social la 32enne - Recentemente mi è stato diagnosticato un cancro al seno, ma sono determinata a tornare su quella pista da ballo prima che ve ne accorgiate», le sue parole.

«Non pensi mai che succederà a te - continua - Non pensavo fosse possibile contrarre il cancro al seno alla mia età.

La diagnosi choc

Quando è tornata dal viaggio, il medico di base le ha prescritto una visita oncologica. Dopo i test di rito, la scorsa settimana le hanno comunicato del tumore di terzo grado. «Il mio dottore mi ha spiegato che ci sono tre gradi e il terzo è il più aggressivo, ma credono di aver preso il mio presto e di non essere troppo allarmati», ha spiegato.

