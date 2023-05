Tosse e voce bassa, Natasha e la diagnosi choc: «Non ho mai fumato, ma ho un tumore al 4° stadio. Ecco come l'ho scoperto»

di Redazione web

Non ha mai fumato in vita sua. Per questo, quando le hanno detto che potrebbe morire per un tumore ai polmoni, non poteva crederci. Ovviamente, la vita di Natasha è cambiata. A 49 anni, adesso ha l'obiettivo di sensibilizzare le persone sul tema. «Basta avere dei polmoni per poter avere il cancro, non succede solo se sei fumatore», ha detto.

Il racconto di Natasha

Natasha è un'insegnante della scuola elementare. «Ho iniziato a respirare come se avessi inghiottito un giocattolo per cani e la mia voce si è fatta roca all'improvviso lo scorso giugno», ha raccontato.

La sua vita si è accorciata all'improvviso, anche se i medici non le hanno detto quanto le resta da vivere. Le persone posso convivere per anni con il tumore ai polmoni e un controllo recente ha mostrato la riduzione del 25% della sua massa tumorale. «Per quanto mi riguarda, tra 10 anni sarò ancora qui. Voglio vivere al massimo senza pensare a quanto mi resta», ha detto.

