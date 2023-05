Fa la colonscopia e gli perforano l'intestino: «Costretto a vivere con una sacca esterna per i bisogni»

di Redazione web

Nell'arco di dieci anni è stato sottoposto ad una decina di ricoveri ospedalieri e cinque interventi; una situazione sempre più grave quella di un uomo che all'epoca aveva 52 anni, oggi dieci in più, residente a Schio, provincia di Vicenza, vittima di una serie di diagnosi errate ed operazioni eseguite male, che gli hanno fatto attraversare un vero e proprio calvario. Fino all'epilogo: la perforazione dell'intestino che lo ha costretto a vivere in una condizione altamente invalidante. Oggi, dopo una battaglia legale, lunga tre anni, all'uomo sono stati riconosciuti 300 mila euro di risarcimento danni.

Cosa è successo

Nel 2013, racconta il Giornale di Vicenza, a causa di forti dolori addominali, l'uomo si recò all’ospedale Alto Vicentino di Santorso, dove venne subito ricoverato per una sospetta diverticolite, ma dimesso qualche giorno dopo. Ad agosto, in seguito a continui dolori, fu ricoverato per eseguire una colonscopia; ma l'esame diagnostico, ritenuto una routine, purtroppo provocò la perforazione dell'intestino, il vero inizio del calvario. Per un anno fu sottoposto a diversi interventi e continui trattamenti finché non ha deciso di rivolgersi ad un altro centro ospedaliero specialistico, l’Azienda Ospedaliera-Università di Padova.

Prosegue l'inferno

Anche qui ricoveri ed interventi fino al 2015, quando è stata praticata una colostomia terminale e definitiva, cioè un'apertura artificiale dell’intestino per deviare il flusso delle feci verso l’esterno, attraverso la parete addominale.

Sfinito dalla situazione, il paziente si è rivolto ad uno studio di avvocati per avviare una richiesta di risarcimento. «Nessuna delle due strutture sanitarie coinvolte ha voluto ammettere le proprie responsabilità: non è stato nemmeno possibile avviare un dialogo per intavolare una trattativa», le parole di Massimo Gottardo, responsabile dello studio vicentino.

La risposta degli ospedali

I due ospedali, avendo agito con correttezza e nel rispetto delle linee guida - sostengono i legali - non avrebbero avuto responsabilità. Questa è stata la linea di difesa, bocciata dal tribunale che sulla base di perizie di specialisti, ha ritenuto, al contrario, che i medici avrebbero dovuto studiare meglio la fase preoperatoria ed avrebbero avuto alternative alla situazione estrema in cui è costretto a vivere il pensionato, oggi 62enne.

La condanna

