La triste storia della piccola India, neonata avvolta in un sacchetto di plastica e gettata via tra i rifiuti

di Redazione web

Quattro anni dopo che una neonata è stata trovata abbandonata chiuso in un sacchetto di plastica all'interno di un bosco, è stata arrestata una donna, Karima Jiwani, 40 anni, la madre del bambino. La donna, residente nello stato degli Georgia, in America, è accusata di tentato omicidio, aggressione aggravata, crudeltà.

Le autorità hanno trovato la bambina, chiamata India, dopo che una chiamata al 911 ha dato l'allarme. Nel video girato al momento del ritrovamento si vede la piccola ancora ricoperta di fluidi e con il cordone ombelicale attaccato, avvolta in un panno.

Addio Amelie, la bambina ballerina resa cieca da un tumore: «Ci ha insegnato a reagire col sorriso»

Trattata come spazzatura

«Se guardi a tutto ciò che è dovuto accadere per far sopravvivere questa bambina, le persone allertate che hanno sentito un suono nel bosco, che pensavano fosse un animale selvatico e le due ragazze che hanno convinto il padre ad uscire nel cuore della notte nel bosco per vedere da dove provenisse il suono che sentivano, è quasi un miracolo», ha detto Freeman, il responsabile delle indagini.

L'orrore di Nicole, attaccata da una giraffa con la bimba di un anno: la piccola è morta, lei è rimasta paralizzata

Prova del Dna

BREAKING: Forsyth County Sheriff Office has charged Karima Jiwani, 40 with attempted murder in the “Baby India” case.



Baby India was found wrapped in a plastic bag in a wooded area in Cumming in June 2019. A nearby neighbor heard the newborn’s cries and called 911. @atlnewsfirst pic.twitter.com/17YVMjjwUd — Zac Summers (@ZacOnTV) May 19, 2023

Le prove suggeriscono che Jiwani abbia presumibilmente partorito in un'auto e abbia guidato per un lungo periodo di tempo, dopodiché ha «legato la bambina in un sacchetto di plastica e l'ha gettata via nel bosco come un sacco di spazzatura», ha detto ancora Freeman.

In manette

Dopo il ritrovamento della bimba, l'indagine si è estesa anche in altri stati americani, ed è terminata circa 10 mesi fa, quando è stato identificato il padre della bambina, tramite l'esame del Dna.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Maggio 2023, 22:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA