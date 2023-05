Addio Amelie, la bambina ballerina resa cieca da un tumore: «Ci ha insegnato a reagire col sorriso»

di Redazione web

Amelie amava ballare. Ha iniziato a muoversi a passi di danza da piccolissima, appena 4 anni. Poi una notizia terribile. Un tumore all'età di cinque anni, che prima le ha portato via la vista. Sono seguiti anni di chemioterapia, esami, ma Amelie ha continuato a credere nella vita, a ballare. Finché pochi giorni fa, si è spenta la speranza e Amelie, a 11 anni è volata via.

Dolore di una comunità

La comunità di Bollate, nel milanese, è avvolta nel dolore. Per i genitori della bambina, Gianni e Katharina un colpo che affonda nel cuore. Una tragedia familiare, che diventa quella di un'intera comunità. Oltre cento persone, infatti, erano presenti ai funerali di Amelie, ma per tenere vivo il coraggio di loro figlia e la sua passione per la danza, i genitori della ballerina hanno «pensato di istituire un fondo per sostenere le associazioni che sono state vicine ad Amelie nel corso della vita. Il progetto si chiama "Il Volo di Amelie", visibile nel sito dell'associazione "Davide il Drago", di cui facciamo parte. Nostra figlia ci ha insegnato a reagire attraverso il suo sorriso e a guardare avanti», spiegano i genitori sulle pagine de Il Giorno.

L'amore per la danza

«Sei arrivata a danza che avevi 4 anni e quella luce negli occhi, quello sguardo da ballerina, niente e nessuno ti ha potuto togliere.

Il coraggio

