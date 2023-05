Muore a 45 anni dopo l'intervento chirurgico per dimagrire: indagati tre medici

di Redazione web

Morto a causa di un'operazione per dimagrire. A Cassino, provincia di Frosinone, un uomo di 45 anni è deceduto dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico per perdere peso. L'uomo, originario di Latina, aveva scelto una clinica privata nella cittadina della Ciociaria, per dimagrire.

Famiglia sotto choc

Dopo l'operazione, la morte improvvisa. I familiari, sotto choc per un decesso del tutto anomalo, hanno subito denunciato la morte e le circostanze sospette, per permettere agli inquirenti di approfondire l'eventuale legame tra il decesso e l'operazione nella clinica privata.

Medici indagati

La magistratutra, nel frattempo ha disposto l'autopsia ed iscritto nel registro degli indagati tre medici che hanno assistito l'uomo in tutte le fasi dell'intervento dimagarante.

