Ballando con le Stelle, rivoluzione in giuria: «Non sarà la stessa di sempre, ecco il primo nome»

La data di partenza di Ballando di Milly Carlucci è il 21 ottobre. Fervono i preparativi e poco tempo fa era stata la stessa conduttrice a rivelare che la composizione della giuria non era ancora chiusa, visto che la produzione ci avrebbe pensato solo dopo aver definito il cast dei partecipanti alla trasmissione. Sembra, però, che ora si potrà decretare la giuria ed ecco che negli ultimi giorni hanno iniziato a circolare alcuni nomi. A rivelare il primo nome della giuria è TvBlog. Chi pensava che il gruppo ormai ben collaudato composto da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli sarebbe rimasto intatto, dovrà ricredersi.

Secondo quanto riportato da TvBlog, negli scorsi giorni ci sarebbero state alcune trattative tra il conduttore romano Teo Mammucari e la produzione di Ballando: «Nei giorni scorsi ci sarebbero stati contatti tra il popolare conduttore romano e il gruppo che lavora con Milly Carlucci.

Infatti, lo stesso Mammucari ha da tempo detto addio a Tu si sue vales, del quale è stato protagonista fin dalla quarta edizione che andò in onda nell’ormai lontano 2016. Al suo posto arriverà Luciana Littizzetto. E a questo si aggiunge il fatto che Mammucari non condurrà più nemmeno Le Iene. Al momento restano solo indiscrezioni e occorrerà attendere ancora qualche giorno per avere certezze.

