Aurora Ramazzotti, foto in acqua con il piccolo Cesare. Poi il dolce scatto a sorpresa

Aurora Ramazzotti sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Sardegna insieme alla sua famiglia e, ovviamente, al suo bambino Cesare. L'influencer posta spesso foto, video e storie in compagnia del piccolo da quale non si separa mai. Così, ha fatto anche nelle ultime storie pubblicate sul proprio profilo Instagram che raccoglie sempre più follower. Aurora è, infatti, seguita da quasi tre milioni di fan.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha pubblicato una storia Instagram in compagnia del suo bambino Cesare. L'influencer sta facendo il bagno e stringe a sé il piccolino che guarda l'orizzonte. La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, da quando è diventata mamma, è sempre in compagnia del suo bebè che, come da lei stessa dichiarato, le ha insegnato moltissime cose. Aurora è una mamma molto premurosa e, anche se a volte, viene criticata dagli hater, lei sembra non dare importanza a ciò che viene detto perché desidera concentrarsi solo verso il suo bambino.

Il dolce scatto di Aurora Ramazzotti

Infine, Aurora Ramazzotti ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia che ritrae la manina di Cesare appoggiata a un'altra manina, ovvero quella di Chloe, la bambina di un'amica dell'influencer.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Luglio 2023, 17:32

