Aurora Ramazzotti e l'abbronzatura (che non c'è): «Mozzarella a bordo». Poi posta la foto di Re Carlo III

Aurora Ramazzotti si sta godendo le sue vacanze in Sardegna insieme a mamma Michelle Hunziker, il compagno Goffredo Cerza e, ovviamente, il suo bambino Cesare. L'influencer oggi, domenica 23 luglio, si è divertita in barca con la sua famiglia e ha scattato qualche foto che ha, poi, pubblicato sul proprio profilo Instagram. In uno degli scatti postati, Aurora scherza sulla sua abbronzatura.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti si è definita: «Una mozzarella a bordo». La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è fatta immortalare sulla barca in cui ha trascorso la giornata con la famiglia e il suo costume da bagno interno e nero fa da contrasto con la sua carnagione molto chiara. L'influencer possiede molta autoironia e, quindi, ha pensato bene di paragonarsi a un latticino, in termini di colore, si intende.

Poi, Aurora, che ama far divertire i propri fan, ha pubblicato una chat con un follower che è davvero esilarante. Il fan chiede: «Una foto di Carlo? Sereno relax», ovviamente, intendeva di Cesare ma ha sbagliato il nome e, per questo, l'influencer ha risposto inviandogli una foto di Re Carlo III e rispondendo: «Certo, tieni!».

Le vacanze di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Sardegna dove con lei, oltre alla famiglia, c'è anche il suo migliore amico Tommaso Zorzi che, molto spesso, posta delle storie Instagram esilaranti in cui è in compagnia di Michelle Hunziker.

