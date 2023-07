Aurora Ramazzotti e i ricordi social: «Amo autocringiarmi. Ogni tanto lo faccio per imbarazzarmi da sola»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti, in questi giorni, si trova in Sardegna con la sua famiglia: mamma Michelle Hunziker, il compagno Goffredo Cerza e il loro bambino Cesare, per trascorrere qualche giorno di vacanza. L'influencer posta spesso storie Instagram in cui racconta come trascorre le sue giornate ma pubblica anche vecchi ricordi che, in molti casi, provengono da quello che era il suo profilo Facebook. Così, è successo anche nelle scorse ore.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è molto attiva sul proprio profilo Instagram e ama intrattenere i suoi numerosissimi follower con storie e post divertenti. L'ultima immagine pubblicata risale a ben 12 anni fa ed è un ricordo Facebook. All'epoca, l'influencer aveva scritto: «Alcune persone credono in Dio, io credo nella musica. Alcune persone pregano, io accendo la radio». Aurora ha, quindi, commentato quanto scritto: «Ogni tanto quando voglio autocringiarmi vado a farmi un giro sui miei ricordi di Facebook. L'arte di copiare e incollare da Tumbrl prendentone il merito».

Aurora, spesso, condivide sui social i ricordi di quando era ragazzina e, quando lo fa, commenta sempre in un modo davvero esilarante.

Aurora Ramazzotti è una mamma molto attenta e premurosa nei confronti del suo piccolo Cesare che alcuni giorni fa ha compiuto il suo primo volo per dirigersi in Sardegna con la famiglia. Alcuni giorni fa, l'influencer ha pubblicato un video in cui fa conoscere Cesare al papà di Eros Ramazzotti, ovvero suo nonno.

