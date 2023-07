Guendalina Tavassi, avvistamento sospetto nelle acque di Ponza: «Chi ca**o lo fa più il bagno»

di Redazione web

L'isola di Ponza, una tra le più belle d'Italia, è spesso meta di vacanze per vip e personaggi del mondo dello spettacolo. Guendalina Tavassi, infatti, nelle ultime ore si è recata proprio a largo delle coste dell'isola laziale per un giro in barca, mentre trascorre la stagione estiva a San Felice Circeo.

Nelle ultime stories su Instagram, però, qualcosa pare abbia turbato la serenità dell'opinionista: ecco di cosa si tratta.

Guendalina Tavassi punge Pier Silvio: «Non c'è più spazio per noi del trash... Ma che c*** ce frega?»

Guendalina Tavassi in micro bikini: «Il mio fidanzato è inc*****o nero»

Squalo a Ponza

L'opinionista ha condiviso un video in cui, mentre inqudra prima la scia della barca sulla quale si concede una vacanza a largo delle coste di Ponza, qualcosa non è passato inosservato.

Un piccolo squalo, infatti, nuota liberamente al suo fianco turbando la serenità di un eventuale tuffo nelle acque cristalline dell'isola.

Non è la prima volta che degli squali vengono avvistati nelle acque italiane e del Lazio soprattutto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Luglio 2023, 15:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA