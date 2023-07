Guendalina Tavassi punge Pier Silvio: «Non c'è più spazio per noi del trash... Ma che c*** ce frega?»

di Redazione web

Per la prossima stagione televisiva di Canale 5, Pier Silvio Berlusconi ha rivisto in modo abbastanza drastico la linea editoriale dei reality show. In pratica, il numero uno della rete Mediaset vorrebbe cercare di contenere il trash che si è visto per tutti questi anni e che gli ha fatto storcere il naso negli ultimi tempi. Proprio a proposito di questo, si è espressa su Instagram Guendalina Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello, prima, e dell'Isola dei Famosi, poi.

Le dichiarazioni di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi è molto attiva sui propri profili social, in particolar modo su Instagram. L'ex gieffina ha espresso il proprio parere in merito al trash perché un suo follower le aveva chiesto se avrebbe partecipato nuovamente al Grande Fratello. L'influencer ha, quindi, risposto: «No ragazzi, me lo chiedete ogni anno. Non farò il Gf. Se prima c’era un minimo di possibilità, ora ha fatto fuori tutte, tutte. Uno spasso. Beh, a me non me ne può fregar di meno, sinceramente ho il mio lavoro, mi diverto qui su Instagram, ci lavoro. La televisione? Se mi propongono cose che mi piacciono le faccio, altrimenti non le faccio. Non sono una malata di televisione, ma del Gf sì. Quello è l’unico reality che rifarei, ma non credo che ci sia più spazio per influencer e personaggi trash. Definiamoci trash, ma che cavolo ce frega, è bello il trash».

Guendalina Tavassi e i social

Guendalina Tavassi quando si esprime sui propri canali social è letteralmente un fiume in piena e non le è mai importato di trattenersi più di tanto quando si trattava di esprimere il proprio parere su qualche argomento. Su Instagram è seguita da quasi un milione e mezzo di follower.

