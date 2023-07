Guendalina Tavassi fa dormire il fidanzato in giardino: «Tu stanotte resti lì». Il motivo della vendetta è incredibile

di Redazione web

Guendalina Tavassi sa come vendicarsi delle "marachelle" del compagno. L'opinionista televisiva, infatti, non ha preso bene la scelta di Federico Perna di pubblicare delle foto in cui lei, che si mostra sempre al top sui social, non era venuta proprio bene.

Gli scatti della discordia hanno portato Guendalina Tavassi a compiere un gesto inaspettato. Con una scusa, l'ex gieffina ha portato il fidanzato in giardino e gli ha mostrato dove trascorrerà la nottata.

Guendalina Tavassi e la vendetta

Altro giorno altro siparietto in casa Tavassi.

«Prendi il cuscino, mettilo lì, vicino alla rete della porta (da calcio, ndr), sdraiati che devo fare una challenge - ha spiegato Guendalina Tavassi mentre il fidanzato l'assecondava stendendosi a terra, in slip e con solo il cucino come comfort -. Tu dormi lì stanotte, così impari a pubblicare le mie foto».

Poi il risveglio canticchiando è dei migliori per l'opinionista che in spiaggia tende una mano a Federico Perna in segno di pace, ma offeso, il fidanzato le risponde: «Devi chiedermi scusa per come mi tratti». Riuscirà a perdonarla?!

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Luglio 2023, 19:44

