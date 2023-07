​Guendalina Tavassi, foto (sexy) in bikini ma il dettaglio non sfugge ai fan: «Non è come credi»

di Redazione web

«Non è come credi!». Così hanno tuonato i fan di Guendalina Tavassi sotto l'ultimo scatto provocante che la showgirl e opinionista ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Una carrellata di foto in bikini catturano l'attenzione dei suoi follower che, per una volta, non si soffermano solo sul suo fisico, tra complimenti e critiche, ma su un dettaglio. La gaffe commessa ingenuamente è diventata subito un caso da risolvere da parte dei suoi follower che non hanno perso tempo e le hanno fatto notare l'errore: ecco di cosa si tratta.

Guendalina Tavassi e l'errore sui social

Scambiare una ruspa per un trattore è una cosa a Guendalina Tavassi non è stata "perdonata". I suoi follower sui social, infatti, non hanno potuto fare a meno di sottolineare che quello che aveva scritto fosse sbagliato, correggendo immediatamente quanto affermato.

Lo scatto incriminato

Nello scatto "incriminato", l'opinionista tv ha scritto: «Col trattore al lungomare….Andiamo a fotografare!!!». Il riferimento è chiaramente al mezzo sul quale Guendalina Tavassi ha posato in bikini con degli scatti da capogiro.

Peccato che non fosse un trattore..

Altri follower, invece, senza preoccuparsi più di tanto dell'errore, le hanno scritto: «Quanto avrei voluto essere io quel trattore!» oppure «Trattore o ruspa che importa? Sei sempre stupenda».

