Guendalina Tavassi, il bikini esalta il lato B e lei lo mostra sui social. I fan: «Viva le smagliature»

di Redazione web

Guendalina Tavassi torna a far parlare di sé. Spesso protagonista di siparietti comici con il fidanzato, non si è risparmiata alle critiche e ai commenti dei fan, ma questa volta è di nuovo il suo aspetto fisico ad essere in primo piano.

Letteralmente, infatti, l'opinionista tv, 37 anni, ha pubblicato degli scatti con Lato B in mostra e bikini leopardato che hanno fatto molto discutere i suoi follower. Tra critiche e commenti, non sono mancati i complimenti. Ecco cosa hanno detto i fan.

Guendalina Tavassi in gran forma in bikini, i fan non ci credono: «Troppo gonfia sul c**o, hai usato Photoshop»

Guendalina Tavassi trasforma il fidanzato in un «Narcos». Poi la pubblicità sul telefono di lui è tutta da ridere

L'ex gieffina ha mostrato il suo Lato B in una carrellata di foto pubblicate in un post sul suo profilo Instagram. Guendalina Tavassi, abituata alle critiche, non ha avuto problemi a mostrarsi con un bikini molto succinto, pur sapendo che ciò avrebbe comportato commenti negativi in quanto mamma e, perciò, secondo molti dei suoi fan, le sarebbe vietato pubblicare questo tipo di foto.

I complimenti dei fan

In tanti, però, hanno notato un dettaglio che pare sia stato apprezzato per il solo fatto di essere in primo piano.

Per i suoi follower, però, è motivo di orgoglio in quanto è un modo per sentirsi più simili e vicini alla showgirl: «Brava Guenda, viva le smagliature», le scrivono gli uetenti sui social. Lei, intanto, si gode il mare e le vacanze con il fidanzato Federico Perna, noncurante delle critiche e soddisfatta del suo corpo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Luglio 2023, 15:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA