Guendalina Tavassi trasforma il fidanzato in un «Narcos». Poi la pubblicità sul telefono di lui è tutta da ridere

Guendalina Tavassi trasforma il suo fidanzato Federico Perna in un «Narcos, trafficanti di Gentalyn beta». I due, durante una gita fuori porta, tra risate e giochi, intrattengono i fan che apprezzano molto il lato giocoso dell'opinionista.

Tra un pranzo insieme e un piccolo geco che ha interrotto la loro serenità, un brufolo di Federico Perna fa sì che Guendalina Tavassi lo trasformi un trafficante di crema antinfiammatoria. Poi la gag successiva è tutta da ridere.

Guendalina Tavassi e le pubblicità

Guendalina Tavassi è solita intrattenere i suoi follower su Instagram con delle scenette che riguardano alcuni momenti della sua vita quotidiana.

Nelle ultime ore, i due hanno condiviso delle stories simpatiche in cui un piccolo geco nel bagno pare abbia disturbato la loro serenità. «Ucciderlo porta sfiga», le scrivono i fan, mentre l'opinionista inorridita non vuole l'ospite in casa.

Poi col fidanzato è subito un teatrino: «Narcos, trafficanti del Gentalyn beta», è il titolo della foto in cui Federico Perna si vede con una crema antinfiammatoria sul viso per curare un brufolo.

Infine, la gag tutta da ridere: «A noi persone normali, appaiono sul telefono le pubblicità normali, mentre a lui appare questa», spiega Guendalina Tavassi mostrando la pubblicità dei preservativi della Roma sul cellulare del fidanzato. Poi, inquadrando la televisione, che trasmette il programma dei Guinness World Record, paragona uno dei concorrenti con una calza sul viso al preservativo e le risate tra i due e con i loro follower sono, anche questa volta, garantite.

