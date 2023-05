Guendalina Tavassi, i ladri in casa: lei sospetta che il furto l'abbia commesso il calzolaio. La prova è tutta da ridere

di Redazione web

Guendalina Tavassi ha raccontato una storia esilarante ai suoi follower su Instagram. L'ex gieffina e influencer ha condiviso un aneddoto particolare relativo a un furto che ha subito nella sua casa in passato. Ma la scenetta esilarante non riguarda tanto il furto, ma il fatto che l'uomo, che lei pensava fosse il ladro, è in realtà il nuovo calzolaio che ha aperto da poco un negozio nei pressi di casa sua. «Ora devo riparare una borsa, che faccio gliela porto?», chiede ai fan. Ma capiamo meglio cosa è accaduto.

Il furto in casa Tavassi e l'ipotesi del colpevole

Guendalina Tavassi ha subito un furto quattro anni fa. Secondo quanto racconta l'Influencer nelle sue Instagram stories, il furto è avvenuto mentre non era in casa.

«Tornai di notte e trovai un uomo sotto casa con una mano fasciata e sporca di sangue. Ho pensato fosse il ladro che era venuto a finire il lavoro, avendo capito che non ero in casa. Quando mi vide, però, scappò senza motivo. Dopo qualche mese l'ho rivisto ed ero convinta fosse lui perché mi fissava con aria di sfida. Pensai: "Ca*zarola, questo è quello che mi ha rubato in casa e che ho incontrato dopo due giorni di nuovo lì"», racconta Guendalina Tavassi ai suoi follower.

Il dilemma, però, l'assale oggi: «Qualche settimana fa, lo rivedo al fruttivendolo e dico a lui (indicando il fidanzato Federico Perna, ndr): "Eccolo, è lui! L'uomo che era sotto casa mia dopo il furto". Ma Federico mi ha detto che è il calzolaio che ha preso in gestione il negozio vicino casa. Ora però ho un problema: devo portare a riparare una borsa e devo andare per forza lì».

L'influencer e ex gieffina, ridendo al tavolino di un bar col fidanzato e gli amici, chiede consiglio ai suoi follower.

Guendalina Tavassi: «Il calzolaio è (comunque) un ladro»

La storiella comica continua con un epilogo del tutto esilarante. Guendalina Tavassi, infatti, ha raccontato che, anche se probabilmente non sia proprio il ladro che è entrato in casa sua quattro anni fa, il calzolaio resta comunque tale... un ladro.

«La borsa l'ho portata a riparare da un'altra parte - dice Guaendalina riferendosi alla borsa -, perché mi ha chiesto 150 euro. Confermo: il calzolaio è proprio un ladro», conclude l'influencer ridendo.

