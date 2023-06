Guendalina Tavassi in gran forma in bikini, i fan non ci credono: «Troppo gonfia sul c**o, hai usato Photoshop»

di Redazione web

Guendalina Tavassi divide in due i suoi fan. Le ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram la ritraggono in bikini con addominali scolpiti e lato B molto pronunciato. Alle immagini del fisico dell'opinionista ed ex gieffina, i follower hanno risposto con complimenti e critiche, ma un dettaglio non è passato inosservato e ha spaccato in due i suoi fan. Ecco il particolare che ha scatenato i follower.

Guendalina Tavassi, critiche dai fan

Sempre sorridente e con tanta vitalità, Guendalina Tavassi intrattiene i suoi fan sui social, ogni giorno, con gag e racconti simpatici che coinvolgono spesso il suo fidanzato Federico Perna. L'opinionista ed ex gieffina, però, con gli ultimi scatti pubblicati sui social è da sola e il suo fisico ha creao non poco stupore da parte dei suoi follower che si sono scagliati contro di lei.

«La vita è come un'altalena... Proseguite voi dai!», scrive Guendalina Tavassi su Instagram. I commenti, però, si sono soffermati solo su un dettaglio.

Guendalina Tavassi: «Troppo photoshoppata»

Gli hater che si nascondono tra i suoi fan non hanno potuto fare a meno di notare un particolare che ha diviso in due i follower.

«Fotoritocco fatto male» e «Pancia disegnata con Paint», sono i due commenti che più racchiudono il sentimento comune di coloro che hanno deciso di esprimersi in merito. Anche il suo Lato B particolarmente accentuato è stato motivo di critiche: «Ci sei caduta da quell'altalena? Sei gonfia!», le hanno scritto alcuni fan.

Per i suoi sostenitori, però, il fisico è naturale, frutto di duro lavoro e, scagliandosi contro chi ha commentato negativamente, tanti altri rispondono: «La vita è come un'altalena, più in alto vai più invidia hai! Continua così e non fermarti».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Giugno 2023, 17:14

