Gf Vip, Edoardo Tavassi e la frase censurata su Daniele Dal Moro: ecco cosa non ha mostrato Alfonso Signorini in puntata

La tensione all'interno della casa del Gf Vip continua a crescere. I gieffini cominciano a non sopportarsi più (dopo 157 giorni di reclusione) ed è per questo che a volte pronunciano frasi o dicono cose che non vorrebbero. I protagonisti dell'ultima vicenda sono Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro.

Le affermazioni di Edoardo Tavassi

Nell'ultima puntata del Gf Vip sono nate varie polemiche per le affermazioni fatte da Edoardo Tavassi su alcuni concorrenti, in particolare su Daniele Dal Moro. Durante la puntata è stato mostrato un video in cui il fratello di Guendalina e altri concorrenti hanno fatto commenti su Dal Moro, e sebbene una parte delle affermazioni sia stata censurata, Tavassi ha confessato di pensare alcune cose sulla sessualità dell’ex tronista.

I commenti social

In seguito alla puntata, Alessandro Rosica (investigatore social) ha pubblicato su Instagram un commento in cui ha rivelato che sono state dette frasi ancora più forti nei confronti di Dal Moro, non mostrate da Alfonso Signorini. Ecco quali.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Febbraio 2023, 09:44

