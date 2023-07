Guendalina Tavassi e le foto che le fa il fidanzato Federico Perna: «Mi viene voglia di andare dal chirurgo»

di Redazione web

L'incubo di molte donne è quello di avere un fidanzato incapace a scattare delle foto decenti da condividere sui social. Lo sa bene Guendalina Tavassi che su Instagram, nelle ultime ore, ha condiviso il suo "problema" con i suoi follower.

L'opinionista tv, infatti, ha spiegato che il fidanzato Federico Perna, non è in grado a scattare delle foto. Ma in realtà, sembra non sia andata proprio così: scopriamo insieme cosa è successo.

«Mi viene voglia di andare dal chirurgo»

A mare a San Felice Circeo, sulla costa laziale, Guendalina Tavassi si gode una giornata di mare con il fidanzato Federico Perna.

La gag in spiaggia

La realtà è che il ragazzo pare non stesse neanche inquadrando l'ex gieffina, ma fosse intento a fotografare altro o, per meglio dire, "un'altra". Gliela perdonerà questa Guendalina Tavassi?

