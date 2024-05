Stoccolma, spari vicino all'Ambasciata israeliana: zona chiusa al pubblico, diversi arresti. Cosa è successo

Spari all'Ambasciata israeliana a Stoccolma. La polizia svedese ha arrestato diverse persone ed ha isolato una vasta area del centro della capitale svedese in seguito a sospetti spari nella zona dell'Ambasciata israeliana: lo riporta l'agenzia di stampa Reuters sul suo sito. Gli spari sono stati uditi da una pattuglia che ha lanciato l'allarme. La zona chiusa al pubblico include l'Ambasciata israeliana. Le autorità hanno aperto un'inchiesta.

L'operazione della polizia

La polizia svedese sta conducendo un'importante operazione a Östermalm, nel centro di Stoccolma, dopo gli spari nelle vicinanze dell'ambasciata israeliana. Sono stati effettuate perquisizioni domiciliari e diversi arresti, scrive l'Expressen, citando il portavoce della polizia Per Fahlström, aggiungendo che è ancora presto per capire il movente della sparatoria. Nessun commento riguardo l'ipotesi che l'ambasciata fosse l'obiettivo della sospetta sparatoria, Fahlström non vuole commentare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Maggio 2024, 08:27

