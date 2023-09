Incidente Brandizzo, «Quel video è un testamento. Mio fratello si è fatto giustizia da sé». Salvini: chi ha sbagliato pagherà

Sulla tragedia di Brandizzo, che ha visto morire 5 operai al lavoro sui binari, i magistrati vogliono sentire anche le parole di Antonino Laganà, fratello e collega di lavoro di Kevin, la più giovane delle cinque vittime dell'incidente ferroviario dello scorso 30 agosto. Antonino Laganà, arrivato in Procura a Ivrea (Torino), sarà ascoltato come testimone: era accompagnato dal legale della famiglia, l'avvocato Enrico Calabrese, che non prenderà parte al colloquio con i magistrati. Laganà che ha anticipato che «quel video è un testamento. Mio fratello si è fatto giustizia da sé», riporta il Corriere della sera.

Brandizzo, Massa nel video prima della strage: «Ragazzi se vi dico 'treno' andate da quella parte, eh?». Rfi: «Lavori sui binari sempre con stop»

Incidente treno Brandizzo, chi è Enza Repaci, la 25enne ha detto «no» tre volte al tecnico Massa: «Non potete farlo»

Antonio Massa (dipendente Rfi) cambia avvocato

L'avvocato Mattia Moscardini, di Roma, avrebbe assunto la difesa di Antonio Massa, il dipendente Rfi indagato a Ivrea (Torino) per l'incidente ferroviario di Brandizzo dello scorso 30 agosto. È quanto si è appreso in ambienti vicini all'inchiesta. Moscardini, cassazionista, nel corso della sua attività è stato impegnato in diversi processi per disastro colposo e violazioni delle normative antinfortunistiche, fra cui quello per la strage di Viareggio. All'università Lumsa di Roma è docente nei master in Emcp (Emergency management of civil protection) per il modulo su 'rischio penale nella gestione del rischio'. A Massa era stato assegnato un legale di ufficio nel momento in cui, nel corso della sua prima audizione, passò da persona informata dei fatti a indagato.