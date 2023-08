Matteo Salvini, Ferragosto a Polignano: «Che meraviglia». Le foto in Puglia con la fidanzata Francesca Verdini

di Redazione web

Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini, in questo momento, si trovano in vacanza in Puglia e il ministro, che è sempre molto attivo sui propri canali social, ha postato alcune foto. Gli scatti hanno raccolto molti like e commenti, alcuni positivi, altri negativi.

Il post di Matteo Salvini

«Polignano a mare, che meraviglia». Lo scrive il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a commento di una foto postata sui social che lo ritrae in compagnia della fidanzata, Francesca Verdini, nella località barese. Il leader della Lega, in look vacanziero con camicia in lino rosa, ha alle spalle uno degli scorci più suggestivi della Puglia: Lama Monachile, piena di bagnanti. Il ministro non è l'unico del suo governo ad aver scelto la Puglia come luogo per trascorrere qualche giorno di vacanza, lontano dai palazzi romani. Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è attesa nella masseria di Ceglie Messapica, nel Brindisino, che ha lasciato ieri per qualche ora per raggiungere in traghetto l'Albania su invito del premier Edi Rama.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Agosto 2023, 17:37

