Il generale Vannacci candidato della Lega? «Ringrazio Salvini per l'appoggio. Presto prenderò una decisione definitiva»

Il generale Roberto Vannacci in politica? Uno scenario più che possibile, come affermato da lui stesso. «La mia posizione rimane sempre la stessa, non cambia nulla». Il generale, intervistato da Affaritaliani.it, risponde così alla domanda se stia ripensando alla possibilità di una eventuale candidatura alle elezioni europee con la Lega dopo le parole di Matteo Salvini, che ha detto di non condividere la sua posizione sui gay, e dopo le resistenze emerse nel Carroccio soprattutto al Nord.

Cosa ha detto il generale Vannacci

«Non mi pare che il ministro Salvini abbia cambiato idea, ha affermato che sta pensando e valutando una mia eventuale candidatura - sottolinea -. Lo ringrazio per questo, poi non faccio parte della Lega e non mi interessano i loro problemi e le loro diatribe interne. Ringrazio e valuterò, per me non cambia nulla». «Sono stato contattato da diversi politici, non solo della Lega - rivela il generale -.

L'appoggio del leader del Carroccio

«Vannacci candidato con La Lega? Io ne sarei felice, lo stimo molto e condivido mote sue idee, anche se non tutte. Ci stiamo ragionando». Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini, in un'anticipazione dell'intervista a Belve, la trasmissione tv condotta da Francesca Fagnani e in onda questa sera su Rai 2, parlando della candidatura del generale alle europee. Alla domanda della giornalista «Lei lo direbbe mai che le persone omosessuali non sono normali, ad esempio?» il vicepremier risponde: «No, infatti ho detto che condivido le sue battaglie sulla libertà di pensiero ma per me uno può essere omosessuale, eterosessuale, transessuale, bisessuale, polisessuale… L'ultima delle mie intenzioni è entrare nella vita privata della persone».

