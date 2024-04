Matteo Salvini è pronto a diventare di nuovo papà: «Un figlio con Francesca Verdini? Sì. Ma le nozze non sono in agenda»

di Luca Uccello

Il vicepremier e ministro dei trasporti Matteo Salvini è pronto ad avere un altro bambino. Da Francesca Verdini. Una storia d'amore che dura oramai da cinque anni. Il primo incontro a fine gennaio 2019. Il secondo a metà marzo. «Avevamo un appuntamento per un aperitivo, la sera. La raggiunsi e mi trovai però in una situazione che non mi aspettavo assolutamente. Era con dieci amici seduta allegramente a un tavolo e c’erano due paparazzi sulla porta. Un contesto inconsueto per un ministro. Pizza, birra e due ore di chiacchiere. Poi - racconta in esclusiva a Chi - siamo usciti separati dandoci un appuntamento sotto casa mia, stavolta da soli, per una lunga passeggiata notturna fino al Vaticano».

La differenza di età, lui 51 mentre lei 31, non è un problema. Onestamente «non avrei mai pensato di avere una compagna tanto più giovane. Mi sono chiesto più volte come reagirei se mia figlia Mirta, quando avrà 20 anni, si presentasse con un signore di 40 divorziato con due figli… Ecco, non le direi assolutamente nulla».

Quello tra i due non è stato un colpo di testa. Proprio per niente come racconta ancora al settimanale di Alfonso Signorini che nell'ultimo numero in edicola mostra anche un servizio fotografico della coppia in esclusiva. «Lei riesce a sopportare il mio disordine e la mancanza di tempo.

Oggi Salvini ha due figli, Federico di 21 anni e Mirta di 11. Ma è pronto ad allargare ancora la famiglia: «Non abbiamo fretta, ma sono pronto per un altro bambino, Per sveglie notturne, pappe e pannolini. Mi piacerebbe. Non sono come una mamma ovviamente, ma sono un papà attivo, cerco di fare il mio». Preferenze di sesso? «Magari per un maschietto…».

Prima il bambino poi le nozze? A Chi il vicepremier risponde così: «Non abbiamo mai parlato di nozze. Francesca mi raccontò che da piccola sognava l’abito bianco sulla spiaggia di Bolgheri… Ma io sono divorziato. Comunque parliamo di figli e non di matrimoni. Non è necessario un certificato per noi. Non è in agenda».

E a proposito del suo passato: «I divorzi e le separazioni sono sempre delle sconfitte personali. Ma non ho rimpianti. Ho buoni rapporti con le madri dei miei figli. Di base sarei un fedele. Ma ammetto che mi è capitato di tradire e sono stato tradito».

