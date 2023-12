Verdini, il Capodanno nero di Francesca: «È molto provata, Salvini pensa solo a lei»

di Redazione web

Matteo Salvini si tiene alla larga dal caso che ha colpito la famiglia Verdini. Almeno, in pubblico. In Parlamento non andrà a riferire come vorrebbe l'opposizione. In privato gestisce invece le difficoltà della compagna, catapultata nella vicenda giudiziaria che ha travolto prima il fratello Tommaso (agli arresti domiciliari) e poi il papà Denis.

La crisi dei Verdini

«Matteo in questo momento vuole solo stare vicino a Francesca, provata dai provvedimenti che hanno raggiunto il fratello Tommaso e il padre Denis», scrive il Corriere citando fonti vicine al ministro dei Trasporti. Salvini non si sottrae ai doveri di compagno, ma non ci sta quando viene tirato in ballo nello vicenda delle commesse Anas, che non lo riguarda se non di riflesso.

Bagarre politica

«Le opposizioni dovrebbero chiedere a Toninelli e Giovannini (i due predecessori al dicastero, con i governi Conte II e Draghi, ndr) di riferire in Aula, dato che il presidente Anas è stato nominato dai governi di cui facevano parte.

