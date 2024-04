Fedez, la "fuga" al Coachella lontano da Chiara Ferragni (e il riferimento al loro matrimonio)

di Redazione web

Per qualcuno è «rinato», per altri assomiglia a «quei cinquantenni che si separano e hanno l'urgenza di dimostare che stanno bene». C'è chi lo trova «più simpatico», chi semplicemente «bimbominkia». La nuova versione di Fedez convince a tratti e - come spesso accade nel suo caso - divide. Fatto è che da quando la separazione da Chiara Ferragni è diventata ufficiale, il rapper è tornato sempre più attivo dentro e fuori la bolla dei social. L'ultima avventura nella nuova vita da (papà) single è un volo per Los Angeles, destinazione Coachella.

Fedez al Coachella

Neanche il tempo di tornare a Milano da Miami, dove è stato in vacanza insieme ai figli Leone e Vittoria, che Fedez è già risalito su un aereo diretto in California.

Il riferimento

Il Coachella è un festival musicale che quest'anno si svolgerà nei due fine settimana centrali di aprile presso l'Empire Polo Club a Indio, in California. Per vip, influencer e giovani di tutto il mondo segna ufficialmente l'inizio dell'estate ed è un appuntamento imperdibile per sfoggiare - o scoprire - le nuove tendenze in fatto di moda e lifestyle. Ma per Fedez e Chiara Ferragni il Coachella è decisamente qualcosa in più: è qui che si sono incontrati per la prima volta nel 2016, ed è quello stile che hanno voluto ricreare per il loro matrimonio a Noto. Che Fedez abbia deciso di tornarci, da solo, in preda a un attacco di nostalgia o solo per passare giorni spensierati? Del resto, quello che c'è stato tra lui e Chiara resterà per sempre. Come ha detto nella recente intervista a Belve: «Resterà sempre la madre dei miei figli e la donna più importante per me».

