Incidente Brandizzo, Massa nel video prima della strage: «Ragazzi se vi dico 'treno' andate da quella parte, eh?»

La tragedia degli operai morti mentre erano al lavoro sui binari di un tratto di ferrovia, travolti da un convoglio di passaggio, viene documentata da un video in cui si vedono i lavoratori all'opera intenti a rimuovere il pietrisco sotto i binari: «Se arriva il treno avviso e vi spostate»

Incidente treno Brandizzo, chi è Enza Repaci, la 25enne ha detto «no» tre volte al tecnico Massa: «Non potete farlo»

Incidente Brandizzo, tre alert all'addetto Rfi prima della strage in cui sono morti 5 operai: «Fermi, deve passare un treno»

«Ragazzi se vi dico 'treno' andate da quella parte, eh?». È quanto si sente in un breve video girato la sera del 3O agosto, pochi minuti prima dell'incidente ferroviario a Brandizzo, nel Torinese, costato la vita a cinque operai. Il filmato, realizzato con un telefonino, è stato diffuso in esclusiva, nell'edizione delle 13.30, dal Tg1 che ha individuato l'autore in una delle cinque vittime. Gli operai erano al lavoro su un tratto di ferrovia e sono stati travolti da un convoglio di passaggio. Nel video si vedono alcuni operai al lavoro intenti a rimuovere il pietrisco sotto i binari.