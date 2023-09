Incidente Brandizzo, tre alert all'addetto Rfi prima della strage in cui sono morti 5 operai: «Fermi, deve passare un treno»

Antonio Massa, l'addetto Rfi, indagato insieme a un collega per la strage del treno a Brandizzo, avrebbe ricevuto tre avvertimenti prima che i cinque operai venissero travolti. «Possiamo cominciare?» chiede Massa alla dirigente movimento della stazione di Chivasso, che risponde: «State fermi. Deve ancora passare un treno, che è in ritardo. Aggiorniamoci dopo». La squadra di operai però, non si ferma e va sui binari. I cinque avrebbero ricevuto l'ok dei superiori.

Tre alert prima della strage

I filmati confermano che, poco dopo le 23.30, le cinque vittime sono già al al lavoro. Massa, però, non ha ancora ricevuto l'ok. «Adesso possiamo andare?», chiede ancora all'addetta di Chivasso, che rispone ancora «no». «Bisogna aspettare dopo la mezzanotte. Ci sono due fasce orarie possibili in cui lavorare dopo quell’ora, o prima o dopo l’una e mezza, ora in cui passerà un altro treno. Scegliete voi quale preferite». Poi la terza telefonata, brevissima, è quella della strage, in diretta.

Strage del treno, l'ultima telefonata e la mancata autorizzazione: «Li ho mandati a schiantarsi». Così sono morti gli operai