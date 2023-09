Strage del treno, l'ultima telefonata e la mancata autorizzazione: «Li ho mandati a schiantarsi». Così sono morti gli operai

Strage di operai alla stazione di Brandizzo. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza, le telefonate registrate e i dati documentali già in possesso della procura confermano quello che era il sospetto della prima ora: nessuno aveva autorizzato l'avvio dei lavori al binario 1 della stazione di Brandizzo, nel Torinese, dove nella notte tra mercoledì e giovedì un treno in transito ha travolto e ucciso cinque operai. Antonio Massa, 46 anni di Grugliasco, l'addetto di Rfi al cantiere, il cosiddetto «scorta-ditta», è stato il primo a finire nel registro degli indagati. «È un uomo distrutto», sottolineano negli uffici della procura di Ivrea, dove in queste ore stanno affluendo faldoni di documenti da analizzare. Lui stesso, sentito nelle ore immediatamente successive il disastro, mentre ancora si trovava in ospedale a Chivasso, ha ribadito più volte di avere «mandato a morire quei ragazzi».