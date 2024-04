Bambino di 10 anni si sveglia e trova la sua famiglia morta: il papà ha ucciso la mamma e i 3 fratelli prima di suicidarsi

di Morgana Sgariglia

Si sveglia e trova genitori e tre fratelli maggiori morti. Sembra un incubo ma è la realtà. È successo lunedì mattina scorso in una casa vicino a Yukon, circa 32 chilometri a ovest dal centro di Oklahoma City, quando un bambino di dieci anni ha scoperto che durante la notte il papà, prima di suicidarsi, aveva ucciso tutta la sua famiglia.

La dinamica della strage

«Quello che è successo è stato a dir poco un massacro», ha commentato il sergente responsabile delle relazioni pubbliche della polizia di Oklahoma City, Gary Knight, in una conferenza stampa martedì. Gli agenti ritengono che Jonathan Candy, 42 anni, abbia ucciso sua moglie, Lindsay Candy, 39, e i figli Dylan, 18, Ethan, 14, e Lucas, 12. Poi l'uomo ha puntato la pistola contro se stesso.

Gli investigatori pensano che la sparatoria sia iniziata dopo una discussione tra i genitori nella tarda notte di domenica o lunedì mattina presto. «A un certo punto Jonathan Candy si è armato di una pistola e ha sparato più volte alla moglie, uccidendola», ha ricostruito Knight. «A quel punto ha sistematicamente sparato in casa e ucciso i bambini».

Il movente sconosciuto

Il sergente ha riferito che non è ancora noto il motivo per cui il quarto figlio sia stato risparmiato dalla sparatoria. «Non sappiamo - ha precisato - perché sia ​​rimasto illeso.

Sembra che il figlio dell'omicida dormisse durante la carneficina e che, probabilmente, non abbia sentito gli spari per la porta chiusa della sua stanza e un ventilatore in funzione al suo interno. «Non c'è alcun indizio che non abbia dormito», ha aggiunto Knight.

Non c'erano precedenti di violenza domestica in famiglia. Il bambino sopravvissuto, rimasto completamente illeso, è stato affidato alla custodia di parenti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Aprile 2024, 16:24

