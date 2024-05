Zanzare avvistate per la prima volta in Scozia, è allarme tra gli esperti: «Possono trasmettere malattie come Dengue e Zika»

di Redazione Web

La zanzara è arrivata per la prima volta in Scozia. Secondo i ricercatori dell'Università di Glasgow, l'insetto è stato identificato per la prima volta in diverse località scozzesi. Sono stati riconosciuti sedici tipi, tra cui la Culex pipiens, prevalente nel Nord e Sud America, nel Nord Africa, in alcune parti dell'Europa e dell'Asia, la zanzara comune che è la più diffusa nell'emisfero boreale.

Perché ci sono gli insetti

«Con l'aumento delle temperature vedremo un numero maggiore di zanzare, specie potenzialmente diverse, comprese alcune che potrebbero migrare da altre aree dove possono trasmettere malattie - spiega alla Bbc la professoressa Heather Ferguson, che ha condotto lo studio -. Sono rimasta sorpresa nel trovare gli insetti in tutti gli angoli del Paese».

Come li hanno trovati

Gli esperti del Centro per la ricerca sui virus scozzese hanno tenuto d’occhio i movimenti degli insetti per monitorare l’impatto dei cambiamenti climatici sulla diffusione delle malattie. Per stanare le sedici varietà, hanno appeso trappole in 24 località in tutto il Paese e hanno attirato gli insetti con l’odore dell’anidride carbonica, che imita il respiro umano.

Le concentrazioni più elevate si trovavano nei siti attorno a Loch Kinnordy nella contea di Angus e Broubster Leans a Caithness, nell'estremo nord scozzese.

Sono zanzare pericolose per l'uomo?

Non si sa ancora, però, in quale quantità gli insetti siano diffusi in Scozia, già tormentata da nugoli di moscerini nella sua estate calda e umida. La zanzara può diventare pericolosa perché trasmette malattie come Dengue e Zika. Gli esperti hanno evidenziato che è improbabile che il tipo di zanzara che trasporta la malaria venga trovato nel Regno Unito in tempi brevi, sebbene sia importante un sistema di allarme precoce.

Cosa sta facendo il governo

Il governo inglese sta monitorando la situazione attraverso un sistema di sorveglianza approntato dalla Uk Health Security Agency (Ukhsa). Una rete di trappole posizionate ai confini del Regno Unito che rilevano le uova di zanzara è in grado di individuare rapidamente le zanzare invasive.

Il dottor Nick Phin, direttore medico della Public Health Scotland (Salute Pubblica Scozia), ha riferito, però, che sono necessari più studi sostenuti dal governo per comprendere meglio i rischi della presenza di questi insetti Oltremanica.

