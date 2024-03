Riccardo Bossi, chi è il figlio del fondatore della Lega. I rally, il processo per i gioielli non pagati e quello per le spese con i soldi del partito

Non è la prima volta che Riccardo Bossi, 45 anni, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi finisce all'onore delle cronache. L'accusa di truffa ai danni dello Stato, contestata dal pubblico ministero di Busto Arsizio Nadia Alessandra Calcaterra per aver percepito indebitamente, secondo la procura, il reddito di cittadinanza dal 2020 al 2023, è l'ultima di una serie che ha costellato la sua vita "avventurosa". Un passato da pilota di rally, l'idea accarezzata di andare all'Isola dei famosi, Bossi è stato coinvolto anche in altre vicende giudiziarie.