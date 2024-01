Renzo Bossi sposa l'imprenditrice romena dei profumi Izabela Corina, le nozze blindate del "Trota": il padre Umberto in carrozzina

di Redazione web

Nozze in casa Bossi. Renzo, 35 anni, secondogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, ha sposato sabato 20 gennaio la fidanzata Izabela Corina. La cerimonia civile è stata officiata nel museo civico Bodini da Samuel Lucchini, sindaco di Gemonio, in provincia di Varese, piccolo comune dove la famiglia del senatur – che definì il figlio "Il trota" – vive da tempo.

La cerimonia

Alla cerimonia civile hanno partecipato una quindicina di persone. Un matrimonio intimo e blindato al quale hanno partecipato solo i più stretti familiari degli sposi, a cominciare, ovviamente da Umberto, arrivato in carrozzina, insieme alla moglie Manuela Marrone. Non erano presenti esponenti di spicco della Lega o personalità politiche di rilievo proprio a indicare il carattere privato dell'unione. Più in là nel tempo, in data non ancora resa nota, sarà celebrata la cerimonia religiosa.

La famiglia Bossi ha raggiunto il museo dove si è svolta la cerimonia a piedi, una location poco distante dalla storica dimora del Senatur.

Chi è Renzo Bossi

Renzo Bossi è figlio del fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, e della seconda moglie, Manuela Marrone. Classe 1988 si appresta a compiere 36 anni. Alle spalle diverse esperienze politiche con il movimento fondato dal padre. Fu eletto al Consiglio Regionale della Lombardia nel 2010 ed entrò a far parte della Commissione Programmazione e Bilancio e della Commissione Affari Istituzionali. Rassegnò le proprie dimissioni nel 2012 a seguito dell’esplosione del caso Belsito e delle indagini sull’utilizzo per fini personali dei finanziamenti pubblici ai partiti.

Da allora si è dedicato alle attività di famiglia, prima insieme al fratello che aveva aperto un’azienda agricola a Brenta, e comunque sempre di fianco al padre che accompagnò anche alla Camera dei Deputati a Roma al momento dell’insediamento del Parlamento dopo le ultime elezioni.

Chi è la moglie Izabela Corina

Izabela Corina Juncu è un'imprenditrice nell'ambito dei profumi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Gennaio 2024, 17:36

