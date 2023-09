Poliziotto ferma una donna e fa sesso in auto sul sedile posteriore: la scena ripresa finisce sui social

di Redazione web

Un agente di polizia del Maryland, negli Stati Uniti, è stato sospeso dal servizio dopo un suo atteggiamento sessuale nei confronti di una donna è stato filmato e diffuso su TikTok. Nel video si vede il poliziotto in divisa, vicino alla pattuglia, che si avvicina ad una donna di colore e poi la fa salire in auto, non prima di averla baciata davanti all'auto.

Catturato nel video

Il video, ormai virale, mostra l'agente che abbraccia la donna, mettendole le braccia intorno alle spalle, e poi la invita a salire sul sedile posteriore insieme a lui. Il filmato ha raccolto 2,4 milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti, ma soprattutto non ha lasciato indifferente il dipartimento di polizia della contea di Prince George, che su X ha scrito di aver avviato un'indagine per "determinare le circostanze" della situazione.

Poliziotto identificato

Nei giorni scorsi il dipartimento ha identificato l’agente nel video e lo ha sospeso dai suoi “poteri di polizia mentre le indagini continuano”. Secondo l'emittente tv Fox 5 DC l'agente si chiama Francesco Marlett.

Nelson Ochoa, che ha filmato il video virale di TikTok, ha detto ai media americani che era stato a Southlawn Park per godersiuna giornata con la famiglia quando ha visto l'auto della polizia fermarsi e ha deciso di registrare.

Sesso in auto

"Non potevamo credere a quello che stavamo vedendo", ha detto Ochoa. “E ciò che ci ha fatto davvero dire: ‘Wow, è pazzesco’ è stato quando l’auto ha iniziato a oscillare un po’ a sinistra e a destra. È stato allora che abbiamo pensato: “È pazzesco”. In pieno giorno con i bambini in giro”. Dopo circa 35-40 minuti, l'ufficiale e la donna si sono allontanati in direzioni diverse.

