Tiktok, ergastolo per influencer e sua madre: ucciso giovane amante, era in possesso di un video hard

di Redazione web

Un'influencer di TikTok e sua madre sono state condannate all'ergastolo per un doppio delitto. Le due donne, 22 e 45 anni, sono state accusate di aver commesso un duplice omicidio: un giovane di 21 anni, l'amante di sua madre, e il cugino di 20 anni, al termine di un inseguimento in auto. Saqib Hussain e Mohammed Hashim Ijazuddin, le due vittime, sono morti quando la loro auto si è schiantata contro un albero, dividendosi in due e prendendo fuoco vicino a Leicester, nel Regno Unito.

Infila una salvietta in gola alla figlia di due mesi: viene arrestato due anni dopo l'atroce delitto

Trappola e ricatto

La giovanissima influencer inglese di Tiktok, Mahek Bukhari, che ha un seguito di oltre 125 mila followers e sua madre, Ansreen, hanno attirato i due giovani, uno dei quali aveva ricattato la madre dell'influencer dicendole di avere un video hard e di renderlo pubblico se non avesse pagato, dopodiché è iniziato l'inseguimento in cui i due ventenni si sono schiantati e morti.

Prima dell'incidente, però, uno dei due chiamò la polizia dicendo che la sua auto era stata speronata da alcuni aggressori con passamontangna a bordo di due veicoli.

Spinti contro un albero

Durante la sentenza, il giudice ha aggiunto che Ansreen aveva preso la decisione disastrosa di affidare la risposta alla minaccia del sex tape contro di lei nelle mani di sua figlia. Hussain e Ijazuddin, infatti, sono stati attirati nella trappola, perché la giovane influencer aveva detto che gli avrebbe restituito le 3 mila sterline spese per portare fuori la donna. "Stanno cercando di spingerci fuori strada. Per favore, ti prego, sto per morire" ha detto il giovane all'operatore di polizia al telefono, iprima di morire nell'impatto contro un albero.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Settembre 2023, 19:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA