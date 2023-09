Sorelline abusate dal nonno e dallo zio. La più piccola: «Mamma e papà lo sapevano»

di Redazione web

Due sorelline abusate dal nonno e dallo zio, nonostante i suoi genitori ne fossero a conoscenza. Due bambine per dieci lunghi anni hanno vissuto l'orrore nel luogo che dovrebbe donare solo amore: casa. A Monreale, in provincia di Palermo, i familiari carnefici delle giovani vittime sono stati arrestati dai carabinieri per reati che contemplano violenza sessuale, anche di gruppo e lesioni personali. Una vita di abusi sin da piccolissime, per le due sorelle che oggi hanno 13 e 20 anni. I diversi episodi di violenza sessuale sarebbero stati compiuti in un arco temporale tra il 2011 e il 2023.

Il racconto choc

«Mio zio ha qualche problema con me e anche mio nonno. Era una giornata come questa e io stavo dormendo. La nonna non c'era...». Ha iniziato a parlare e raccontare l'orrore subito da piccolissima, quando aveva appena 6 anni, la ragazzina che oggi ne ha 13, violentata dallo zio e dal nonno, che ha raccontato l'enorme disagio provatoi raccontando la sua storia all'insegnante di sostegno. «Quando mi ha trovato mio padre mi ha chiesto perché piangevo e io ho detto a mio padre che mio nonno e mio zio mi hanno fatto questo. Mio padre si è arrabbiato tantissimo sia col nonno che con lo zio. Poi non l'ho detto più a nessuno. Ma poi è successo di nuovo e di nuovo. Io poi ho detto basta».

L'arresto

Dopo la confessione all'insegnante, la denuncia alla procura di Palermo che ha dato avvio all'inchiesta, culminata con l'arresto dei due presunti violentatori e dei genitori della vittima che pur sapendo degli abusi, subiti ripetutamente dalle loro figlie hanno taciuto.

Il nonno mostro

«Tutta la famiglia sa di questa cosa, poi tra mio nonno e mia mamma c'è stata una discussione, e la mamma ha detto al nonno che se avesse fatto qualche altra volta qualcosa lo avrebbe denunciato. Il nonno non l'ho più visto dal mio compleanno. Quel giorno ho festeggiato il mio compleanno con torta, palloncini e i regali. C'era tutta la mia famiglia e i nonni, anche questo nonno. Questa cosa con il nonno è capitata anche altre volte».

