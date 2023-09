Scandalo maternità, indagine su oltre 1.700 casi di morti infantili e neonati feriti all'ospedale Nottingham

di Redazione web

Il più grande scandalo di maternità del servizio sanitario inglese. La polizia sta indagando su dozzine di bambini morti o rimasti feriti nelle strutture ospedaliere di Nottingham, nel Regno Unito. Gli inquirenti stanno approfondendo oltre 1.700 casi di possibili danni a neonati e persino morti infantili avvenute all'interno del nosocomio negli ultimi dieci anni, come già svelato da un'inchiesta di The Indipendent nel 2021. Ora la polizia sta intensificando le indagini dopo che le famiglie di diverse vittime hanno fornito indizi gravi di eventuali crimini commessi in ambito ospedaliero.

Niccolò Ciatti, al ceceno 23 anni e non l'ergastolo: «Non ci fu crudeltà». Le motivazioni della sentenza

Situazione grave

Alla struttura, intanto, è stato ordinato di apportare “miglioramenti significativi e immediati” ai suoi servizi di maternità tra le crescenti preoccupazioni dei pazienti che non si sentono al sicuro.

La denuncia del 2016

Jack e Sarah Hawkins, nel 2016, persero la loro piccola Harriet, in seguito ad una serie di mancanze da parte del sistema, che denunciarono alla polizia. L'indagine della polizia di Nottingham ne segue un'altra avviata sulle morti in altre strutture di maternità a Shrewsbury e al Telford Hospital. Se venissero confermati i sospetti di famiglie ed inquirenti si tratterebbe di un enorme scandalo per la sanità pubblica inglese.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Settembre 2023, 20:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA