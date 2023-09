In tangenziale a Napoli a 223 km/h, il video choc sui social: «Ecco perché poi avvengono gli incidenti mortali». Caccia al conducente

di Redazione web

Dopo il filmato di un'auto contromano, un'altra che supera i 220 km all'ora sulla tangenziale. Siamo di nuovo a Napoli, dove il video choc arriva sulla pagina social del deputato regionale Francesco Saverio Borrelli, che insieme al filmato scrive: «Questa persona va trovata e denunciata».

Montagne russe bloccate dopo uno scontro tra vagoni: passeggeri sospesi nel vuoto, terrore al parco divertimenti

Velocità folle

Nel video di pochi secondi si vede il conducente che inquadra il contachilometri, mentre la sua macchina, un'Audi - probabilmente di grossa cilindrata - tocca i 223 chilometri orari, di sera, forse di notte, visto che la strada è poco frequentata, ma non deserta. Guidando, con una sola mano, perché l'altra era impegnata a riprendere la sequenza, l'autore di questa impresa ha poi postato il video sui social.

Can Yaman, dopo la lite piovono insulti alla negoziante: «Vende roba schifosa». L'assalto social dei fan dell'attore

Denuncia social

Un utente della rete ha girato il vito a Borrelli, scrivendo: “Salve deputato, non è possibile che questo individuo possa andare a 220km/h sulla tangenziale.

Ed infatti è estremamente pericoloso, oltre che vietato dal codice della strada, raggiungere quella velocità, che è esattamente il doppio di quanto consentito: ricordiamo, infatti, che i limiti sono 90 km/h per le strade extraurbane secondarie (strade statali), 110 km/h per strade extraurbane principali (superstrade e tangenziali) e 130 km/h in autostrada. Ma in quel particolare tratto, la velocità permessa era di 80 orari, per cui siamo anche al triplo della velocità.

Si cerca il conducente

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 17:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA