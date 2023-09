Autobotte si capovolge dopo l'incendio, morta dipendente della Forestale: feriti altri 4 colleghi

di Redazione web

Su un'autobotte della forestale con altri cinque colleghi, faceva ritorno dopo lo spegnimento di un incendio, quando il mezzo si è ribaltato è per lei, Marinella Sigona, operaia stagionale dell'antincendio, che avrebbe compiuto 55 anni a ottobre, non c'è stato nulla da fare. Grave la collega che era alla guida del mezzo, trasportata in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Feriti i quattro uomini, nessuno a rischio di vita, anche loro con un contratto stagionale, che viaggiavano sull'autobotte.

Cause da accertare

L'incidente autonomo, di cui non si conoscono le cause, è avvenuto sulla statale 194, in territorio di Monterosso Almo, comune nell'entroterra del Ragusano. Il gruppo di sei operai stava tornano alla base dopo aver contribuito a spegnere un incendio boschivo in località Funghello, dov'era intervenuto anche un elicottero del Corpo forestale. Appresa la notizia del grave incidente, la Protezione civile ha espresso «profondo cordoglio» per la morte dell'operaia e il capo del Dipartimento, Fabrizio Curcio, ha augurato una pronta guarigione ai feriti e rinnovato la «stima e l'apprezzamento per tutti gli uomini e le donne, volontari e dipendenti, che con grande dedizione e professionalità operano ogni giorno nei molteplici ambiti di Protezione civile».

Cordoglio unanime

Cordoglio è stato espresso anche dal presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, anche a nome del suo governo e di tutta la comunità siciliana.

Al dolore per l'incidente si unisce la rabbia per la condizione di precariato, spesso precariato a vita, che caratterizza un comparto di lavoratrici e lavoratori troppo spesso criminalizzati e mai sufficientemente apprezzati per ciò che fanno, per come lo fanno», affermano i segretari generali di Uil e Uila Sicilia, Luisella Lionti e Nino Marino.

Lo scorso 14 agosto, dopo tre settimane di ricovero, in Sicilia era morto un altro forestale, Matteo Brandi, 67 anni, operaio stagionale anche lui, prosimo alla pensione, rimasto ferito il 24 luglio durante le operazioni di spegnimento di un rogo a Monreale, nel Palermitano.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 19:59

