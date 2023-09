Neonato muore a tre mesi, la madre arrestata per maltrattamenti: «Traumi da bimbo scosso»

di Redazione web

Una donna di nazionalità marocchina e residente in Provincia di Rovigo è stata arrestata, su richiesta della Procura della repubblica, per maltrattamenti aggravati dalla morte nei confronti del proprio figlio di tre mesi, deceduto la scorsa settimana all'ospedale di Padova. I traumi riscontrati sul piccolo sarebbero quelli del cosiddetto «bimbo scosso». La misura cautelare - informa la procuratrice Manuela Fasolato - è stata eseguita il 6 settembre scorso dalla Squadra Mobile di Rovigo.

La misura cautelare è stata eseguita il 6 settembre dalla Squadra Mobile della Questura di Rovigo, cui erano state dalla Procura di Rovigo delegate le indagini avviate a seguito della segnalazione trasmessa dall'ospedale di Padova relativa al decesso di un bimbo di tre mesi per «evidenza di traumatismi cerebrali e midollari con encefalopatia ipossico- vachemica», lesioni che venivano ritenute incompatibili con il racconto fornito ai medici in merito a quanto successo al neonato e compatibili invece con dinamiche tipiche della Sindrome del Bambino Scosso con Trauma Cranico Abusivo.



Al termine delle indagini sono emerse le responsabilità della madre del piccolo, per cui ravvisandosi gravi indizi di colpevolezza e stringenti esigenze cautelari, è stata richiesta e applicata nei confronti della donna la misura della custodia cautelare in carcere.

