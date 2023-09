Terremoto in Marocco, il dolore del bimbo rimasto solo: «Sono tutti morti». Lo straziante video commuove il web

di Redazione Web

Ha gli occhi grandi ma spenti, la parte sinistra del volto ancora ricoperta di macchie di sangue, ormai secco. È l'immagine dell'innocenza perduta quella di un bambino marocchino apparso in un video, diventato virale, in queste tragiche ore per il Paese del Nord Africa.

È una vittima innocente del terremoto che ha devastato Marrakech e che, adesso, lo vede da solo nel mondo: senza una casa e senza parenti. Tutti i suoi cari sono morti dopo la tragica scossa e le sue parole e la sua tristezza, stanno commuovendo il mondo.

Terremoto in Marocco, il dolore del bimbo

Lo ha rilanciato anche l'emittente emiratina Al Arabiya. Si sa che ha perso tutto. È lui stesso a raccontarlo nel filmato: «Sono rimasto solo, mia mamma, mia nonna e due dei miei fratelli sono morti», dice mentre le parole sembrano rimanere strozzate in gola, ed escono a fatica.

Parla in arabo, spesso abbassa lo sguardo fissandolo a terra e mentre gesticola continuamente con la manina mostra il numero quattro, forse a indicare il numero di quelle persone a lui care che non rivedrà mai più.

Il bambino, che vive a Marrakech ed è di etnia berbera, secondo quanto riporta la didascalia del video, guarda l'obiettivo che lo riprende, ma sembra non nutrire più speranze. Avrà non più di 8-10 anni ed è vestito con un pantalone e una maglietta bianca con disegni grigi abbottonata sul collo.

Ai piedi indossa delle ciabatte: probabilmente sono gli stessi abiti che portava quando quei terribili 30 secondi in cui la terra ha tremato gli hanno strappato i suoi affetti più cari. Mentre si mostra alla telecamera è ancora avvolto dalla polvere dei detriti, gli stessi che circondano lui e il resto della città.

Un racconto straziante, il suo, che è solo una delle tante drammatiche testimonianze tra le macerie di chi ha perso tutto. Nei suoi occhi non ci sono più lacrime, ma resta il terrore e la paura.

