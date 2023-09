Terremoto in Marocco, gli italiani tornati da Marrakech: «30 secondi di paura, abbiamo pensato a un attentato»

di Redazione web

Un gruppo di turisti italiani è rientrato da Marrakech all'aeroporto di Ciampino dopo il terremoto di questa mattina in Marocco: si trovavano nel Paese nordafricano quando l'intera regione di Marrakech è stata colpita dalla violenta scossa di magnitudo 7 della scala Richter. «La paura è stata davvero tanta: 30 secondi di puro terrore. Lì per lì abbiamo pensato ad un attentato, ad una esplosione oppure ad una tromba d'aria poi però ci siamo resi conto che si era invece trattato di un terremoto», è il racconto di una turista.

I racconti degli italiani tornati da Marrakech

«Ero in albergo nella zona della Medina - ha aggiunto la donna - .

«Mi trovavo in strada vicino al mio albergo quando - ha detto un altro ragazzo - c'è stato il terremoto: è stato violentissimo. Per fortuna a me è andata bene». «Sono di Ascoli Piceno e per questo sappiamo cosa fare in questi casi - ha detto un'altra turista - Ci siamo quindi allontanati dagli edifici e siamo andati in una piazza dove c'era un giardino. Lì abbiamo passato tutta la notte. Al mattino, dopo aver recuperato i nostri bagagli che erano rimasti nel nostro alloggio, abbiamo quindi raggiunto l'aeroporto solo che adesso è difficile trovare un volo. Per fortuna noi avevamo proprio oggi il volo di rientro ed ora eccoci qui».

