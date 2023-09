Terremoto in Marocco, giovane scappa di casa scalzo ma mette in salvo la Playstation 5: l'immagine diventa virale

di Redazione web

Un terremoto di magnitudo 6.8 si è abbattuto nella notte in Marocco, provocando almeno 296 morti (bilancio provvisorio). Danni ingenti registrati anche nella capitale Marrakech, dove il sisma ha scalfito persino le mura storiche erette intorno al 1120. Una foto è diventata virale in poche ore: è quella di un ragazzo, scappato di casa senza scarpe e maglietta, ma che ha fatto in tempo a mettere in salvo la sua Playstation 5. Un'immagine che strappa un sorriso, di fronte a una tragedia immane.

Man left his house with his PlayStation 5 after Morocco earthquake. https://t.co/2EUDzwXc16 — The Spectator Index (@spectatorindex) September 8, 2023

Il terremoto in Marocco

