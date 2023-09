Terremoto Marocco, la scossa in diretta su TikTok: il panico e le grida, poi lo schermo nero

di Redazione web

La violenta scossa di terremoto con magnitudo 6.8 ha colpito il Marocco alle 23.11 di venerdì 8 settembre, sorprendendo gli abitanti intenti nelle loro normali attività quotidiane. In particolare, un video che è diventato virale nelle ultime ore mostra il momento preciso in cui la scossa è stata avvertita da una donna che era in diretta su TikTok.

La scossa in diretta TikTok

Il drammatico istante mostra chiaramente il terrore della donna, si sentono le sue grida e la ricerca della mamma.

Il terremoto

Il bilancio del terremoto in Marocco, che ha colpito la regione di Marrakech, è terribile: sono oltre 2000 i morti e ingenti i danni agli edifici.

