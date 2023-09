«Ho regalato vecchi giochi (puliti) dei miei bambini alla mia amica incinta che ha rilavato tutto perché non si fidava... abbiamo litigato»

di Redazione web

Le giovani mamme sono sempre un po' apprensive nei confronti dei propri figli, chi più, chi meno. C'è anche chi si preoccupa già dei propri bambini che sono ancora nel pancione: potrebbero toccare qualche oggetto pericoloso oppure prendere germi e batteri dai vari giochi. La storia raccontata da una donna su Reddit, vede proprio i giocattoli come motivo scatenante della lite con la sua amica incinta. Ma andiamo con ordine.

La storia

Una mamma, su Reddit, ha raccontato di avere litigato con una sua amica per un motivo all'apparenza futile ma che, secondo lei, nasconde una diffidenza di fondo. La donna ha scritto: «La mia amica aspetta il suo primo bambino, che nascerà alla fine di questo mese. Io ho già tre figli. Il mio figlio più piccolo ha appena compiuto un anno, quindi ho un sacco di cose per bambini (altalene di plastica, vestiti, giocattoli, ecc.) di cui non abbiamo più bisogno. Invece di donarli ad altre persone, ho pensato che sarebbe stato carino proporli alla mia amica nel caso in cui le fossero stati utili. Ho portato i giocattoli da lei e ho specificato che era tutto quanto pulito e lavato, non c'era nemmeno una macchietta.

I commenti gli utenti

L'essere mamma o, comunque, il tema della maternità è un argomento a cui molte donne sono sensibili e, infatti, anche nel caso di questa storia, i commenti non sono mancati. Qualcuno ha scritto: «Io credo che la tua amica non volesse risponderti male ma fosse solamente nervosa, dato che, al parto manca poco», «Sono d'accordo con te, è sbagliato essere così apprensive ancora prima di avere tra le proprie braccia il bambino».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Settembre 2023, 17:21

