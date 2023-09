«Ho lasciato gli assorbenti per il ciclo in bagno, mio marito e il suo amico li hanno visti e si sono infastiditi. Non credo sia giusto»

di Redazione web

Molto spesso, la piattaforma Reddit, viene utilizzata dagli utenti che hanno bisogno o, comunque, desiderano sfogarsi in merito a delle situazioni scomode o che li hanno infastiditi. Così, è successo a una ragazza che ha deciso di raccontare un episodio che le è capitato in vacanza mentre era con il marito e l'amico. Proprio i due uomini sarebbero il motivo dello sgomento della giovane donna che, dopo avere sentito le lamentele dei due, non poteva credere alle sue orecchie.

«Ho 18 anni e mi sto stempiando, voglio eliminare il testosterone». I commenti alla storia sono esilaranti

Presentato il “vaccino miracoloso per perdere peso”: una dose costa carissimo

La storia

Una ragazza si è sfogata su Reddit raccontando ciò che le è capitato in vacanza: «Mio marito, il suo amico ed io siamo attualmente in vacanza e condividiamo un appartamento in affitto con un solo bagno. Ieri, mi è venuto il ciclo e ho comprato degli assorbenti. Li ho lasciati sul mobile del bagno in una borsa semitrasparente, dove non erano nemmeno visibili, si vedeva solamente la carta colorata della confezione. Tuttavia, mio ​​marito pensava che ciò fosse inappropriato e potesse mettere a disagio il suo amico, che, nel frattempo, avrebbe saputo che io avevo le mestruazioni. Abbiamo litigato perché in vari anni di matrimonio non gli ho mai sentito dire una cosa così stupida, gli ho detto che si tratta di un processo naturale e che se al suo amico non stava bene poteva pure andarsene.

Credo che le donne non debbano essere stigmatizzate per il ciclo, cioè è una cosa talmente stupida che mi risento anche a scriverla».

I commenti degli utenti

Molti utenti hanno letto la storia della giovane donna e, in tantissimi, ritengono che il marito e l'amico non siano per nulla maturi. Qualcuno ha scritto: «Ma davvero ci sono ancora individui che si scandalizzano per il ciclo?», «Un discorso molto sessista che non sta né in cielo né in terra» oppure «Sarebbe stato un problema se avessi lasciato gli assorbenti sporchi in giro, ma non all'interno della confezione, contenuta in un sacchetto sopra il mobile del bagno».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Settembre 2023, 16:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA