«Ho conosciuto una ragazza su Tinder, era bellissima: quando ci siamo visti sono rimasto scioccato»

Il mondo del dating online, si sa, può riservare sorprese inaspettate e, alle volte, può addirittura essere pericoloso. Proprio per questo motivo, è bene prestare attenzione a tutti i minimi particolari e dettagli e non lasciare assolutamente nulla al caso. Inoltre, se si conosce qualcuno su applicazioni o siti di incontri, bisognerebbe fidarsi fino a un certo punto, lo dimostra anche la storia raccontata su Reddit da un ragazzo che era semplicemente alla ricerca di nuovi flirt.

La storia

Un ragazzo si è lasciato andare a uno sfogo su Reddit dopo una disavventura capitatagli su Tinder: «Sono un ragazzo di 38 anni di San Diego, California e su Tinder ho conosciuto una ragazza 36enne di Orange County, California. Ci siamo scambiati messaggi per due giorni di fila e le ho detto che se voleva venire a casa mia sarebbe stata la benvenuta e lei ha accettato. Ero davvero emozionato perché mi suscitava molta curiosità. Quando, però, è arrivata, sono rimasto sconvolto: era totalmente diversa. Su Tinder era bellissima mentre dal vivo non era certo così. Le sue foto, infatti, mi ha poi spiegato, risalgono a molto tempo fa. Non sapevo cosa fare, ero nervoso... E se i vicini o se qualche amico a caso mi avesse visto in sua compagnia?

Comunque, siamo entrati in casa e abbiamo parlato per 5 minuti sul divano di casa.

I commenti social

La storia raccontata dall'utente su Reddit ha sollevato una certa discussione in merito ai siti di incontri: sono sicuri oppure no? Qualcuno ha scritto: «Solitamente i profili su Tinder sono verificati e controllati, mi sembra strano ti sia capitata questa disavventura» oppure «Almeno ora sai che non ti devi fidare nemmeno delle immagini che vedi ma fare subito una videochiamata».

