«Il mio coinquilino pensa che con il ciclo non ci si debba lavare, gli ho chiesto se si è fermato nel Medioevo»

La vita tra coinquilini, si sa, non è semplice. O meglio, alcune persone vanno d'amore d'accordo, altre, invece, non si sopportano. C'è, poi, chi riesce a instaurare un rapporto di equilibrio in cui i limiti delle persone vegono stabiliti e rispettati. Quando a convivere, però, sono una ragazza e un ragazzo, si può incorrere anche in "problemi" di tipo fisiologico e rendersi conto, discutendo, che non tutti sanno bene come funziona il corpo umano.

La storia

La ragazza protagonista della storia ha scritto su Reddit: «Ho 31 anni e per motivo di lavoro vivo fuori città. Convivo due coinquilini e uno di loro, Jack non ha mai vissuto con una donna al di fuori di sua madre, ma ama dire che è "consapevole" dei problemi delle donne e si definisce femminista. Io credo, però, che non abbia ben presente certe cose e che sua mamma non gli abbia spiegato bene come funziona l'anatomia femminile.

Ad esempio, una cosa che mi ha lasciata davvero scioccata è il fatto che lui pensasse che con il ciclo fosse vietato o, addirittura, pericoloso lavarsi. Quando me l'ha detto la prima volta, io gli ho chiesto se si fosse fermato nel medioevo perché, davvero, non avevo mai sentito delle affermazioni così stupide e retrograde.

I commenti degli utenti

Moltissimi utenti hanno letto la storia raccontata dalla ragazza e, in molti, pensano che sia vero che alcuni ragazzi non sappiano proprio come funzioni il corpo di una donna. Qualcuno ha scritto: «Se ha tanta paura che gli sporchi il bagno, come ha fatto fino ad adesso? Pensava non avessi il ciclo?» oppure ancora «Da come lo descrivi sembra uno che vive sul mondo delle nuvole... io non mi preoccuperei nemmeno di rispondergli».

